Desmantelado red criminal que vendía placentas humanas para inyecciones antienvejecimiento

En Pakistán, ha sido desmantelada una red criminal internacional dedicada a la recolección ilegal, procesamiento y exportación de placentas humanas. la Agencia Federal de Investigación (FIA) del país está llevando a cabo las investigaciones pertinentes.

Según los datos de la investigación, los sospechosos compraban aproximadamente 200 kilogramos de placentas al mes en diversos hospitales, las secaban y procesaban para exportarlas. Durante una redada en Islamabad, se incautaron cerca de 500 kilogramos de placentas humanas en un taller ilegal y fueron detenidos cinco sospechosos.

Asimismo, en el aeropuerto internacional de Islamabad se interceptó un cargamento sospechoso de 100 kilogramos destinado a Vietnam. Los investigadores señalaron que también consistía en placentas humanas.

Se informó que los sospechosos compraban cada placenta por unas 800 rupias. Posteriormente, preparaban con ellas costosas inyecciones antienvejecimiento, cuyo valor podía alcanzar las 700 000 rupias por unidad.

Los investigadores indican que la red criminal no se limitaba a la capital, sino que podría haber operado en otras ciudades importantes. Por ello, se investiga la posible implicación de algunos hospitales, empresas de gestión de residuos y otros funcionarios.

Según la legislación pakistaní, quienes sean declarados culpables de venta o procesamiento ilegal de órganos o tejidos humanos con fines comerciales pueden ser condenados a hasta 10 años de prisión y multas elevadas.

Los expertos subrayan que la placenta se considera un residuo médico infeccioso y su eliminación debe realizarse bajo un control estricto. Algunos creen que las sustancias que contiene pueden tener efectos antienvejecimiento, aunque las pruebas científicas siguen siendo controvertidas.