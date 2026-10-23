El neurocirujano chino Ren Xiaoping, conocido por sus planes de trasplante de cabeza humana, apareció en Moscú. Participó en una operación de médula espinal de 12 horas en el Instituto de Investigación Sklifosovsky, informó el «South China Morning Post».

Según la información del científico citada en la revista «New Scientist», la parte dañada de la médula espinal seccionada por un traumatismo fue retirada y reemplazada por un fragmento de tejido nervioso de un donante con muerte cerebral. Ren Xiaoping calificó esta intervención como el primer trasplante de médula espinal del mundo. Las autoridades rusas confirmaron que dicha operación se llevó a cabo en Moscú, pero aún no hay detalles sobre los resultados a largo plazo.

Ren Xiaoping ganó fama internacional en la década de 2010 por proponer, junto al cirujano italiano Sergio Canavero, un plan para trasplantar cabezas humanas. Sin embargo, no hay pruebas fiables de que tal operación se haya realizado con éxito en humanos. Esta idea ha provocado graves objeciones éticas y científicas en la comunidad médica.

La actividad del científico en Moscú coincide con un período en el que Rusia ha intensificado la investigación sobre la longevidad y la ralentización del envejecimiento. El «Wall Street Journal» escribió que el programa estatal en esta área está vinculado a Vladimir Putin, su hija Maria Vorontsova y el director del Instituto Kurchatov, Mijaíl Kovalchuk. El programa explora áreas como la terapia génica, la creación de tejidos mediante bioimpresión y el cultivo de órganos compatibles con humanos en animales.

Según datos presupuestarios públicos, el gobierno ruso planea asignar un total de 17.954 millones de rublos para el proyecto nacional «Nuevas tecnologías de salud» entre 2027 y 2029. Sin embargo, no es correcto interpretar estos fondos únicamente como dinero para prolongar la vida de Putin: el proyecto abarca investigaciones más amplias sobre medicina y tecnologías de longevidad.