Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos

En Colombia, María Tapia, de 38 años, está a punto de dar a luz a cuatro niños idénticos. Los expertos señalan que un embarazo así ocurre aproximadamente una vez cada 15 millones de casos.

María ha llegado a la semana 30 de gestación. En su vientre se desarrollan cuatro bebés, a quienes planean llamar Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago. Este caso único ha sorprendido incluso a los médicos de la ciudad de Caucasia, en el departamento de Antioquia, Colombia.

Actualmente, María y su esposo, Jhonatan Sapa, se han trasladado a Medellín. Allí, los especialistas determinarán cuándo y cómo será más seguro realizar el parto. Debido a que el embarazo se considera de alto riesgo, la madre y los bebés están bajo supervisión médica.

Los cuatro bebés son del mismo sexo

Según los informes iniciales, se trata de cuatrillizos monocigóticos. Es decir, se desarrollaron a partir de un solo óvulo fecundado que luego se dividió en cuatro embriones.

En una entrevista con medios locales, Jhonatan contó que los cuatro bebés comparten la misma placenta, pero están ubicados en sacos amnióticos separados.

«Todos están en la misma placenta, en sacos separados. Los cuatro son niños, del mismo sexo. Ese es el aspecto que hace que este embarazo sea extraordinariamente raro», afirmó.

Cuando la pareja supo que esperaban cuatro hijos, quedaron tan sorprendidos que no sabían qué decir. Jhonatan recuerda haber contado los embriones uno por uno durante la ecografía.

«Uno, dos, tres y cuatro», recordó.

La madre espera con ansias abrazar a sus hijos

La familia espera mantener el embarazo bajo supervisión médica el mayor tiempo posible. Esto dará a los bebés más tiempo para desarrollarse antes de nacer.

María dice que desea mucho ver a sus hijos y tenerlos en sus brazos.

«Tengo muchas ganas de conocerlos, de traerlos al mundo y verlos», expresó en un mensaje de video.

Según los informes, el estado general de María es bueno. Sin embargo, a medida que su vientre crece, le resulta difícil caminar y moverse.

María y Jhonatan esperan el nacimiento de sus hijos con gran alegría. Consideran este embarazo como una bendición de Dios.

«Siempre confiamos en Dios y esperamos que todo termine bien», dijo María.

Este tipo de embarazo ocurre una vez cada 15 millones de casos

El medio «Need To Know» informa que gestar cuatro bebés a la vez puede conllevar diversos riesgos y complicaciones para la madre y los niños. Por ello, los médicos deben evaluar cuidadosamente cada factor al programar el parto.

La ginecóloga obstetra Eylen Ospina Barrios destacó la extrema rareza de este caso.

«La probabilidad de un evento así es de una en 15 millones de embarazos», señaló la especialista.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, en 2025 se registraron seis casos de nacimientos de cuatrillizos en el país. Sin embargo, en ninguno de ellos los cuatro bebés fueron niños idénticos provenientes de un solo óvulo fecundado.

Asimismo, no se conocen casos previos confirmados de cuatrillizos monocigóticos en Colombia.

Los científicos aún no han determinado completamente las razones por las cuales un embrión se divide en cuatro. Por eso, el embarazo de María merece una atención especial desde el punto de vista médico.

Ahora, el objetivo principal de la familia y los médicos es proteger la salud de la madre y asegurar que los cuatro bebés nazcan de forma segura.