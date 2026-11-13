La pandemia envejeció prematuramente a los adolescentes

La pandemia de coronavirus no solo afectó la salud mental de las personas, sino que también pudo haber acelerado el proceso de envejecimiento biológico en algunos individuos. Un estudio realizado por científicos alemanes reveló que los cambios más significativos se observaron precisamente en los adolescentes. Los expertosconsideran que las restricciones, el aislamiento social y el estrés durante la pandemia podrían haber influido en esta situación.

Los resultados de este estudio se publicaron en la prestigiosa revista científica PNAS. Un equipo de científicos dirigido por especialistas del Instituto Max Planck de Psiquiatría de Múnich analizó los datos de 1.028 personas.

Entre los participantes del estudio había 359 niños, 385 adolescentes y 284 adultos. A cada uno de ellos se le tomaron muestras de saliva varias veces antes del inicio de la pandemia y durante el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y mayo de 2022.

Basándose en las muestras obtenidas, los científicos estudiaron los marcadores químicos del ADN. Estos marcadores permiten determinar la edad epigenética de una persona y evaluar la rapidez del proceso de envejecimiento biológico.

De los cuatro métodos de medición utilizados durante el estudio, tres registraron signos de aceleración del envejecimiento biológico. Los cambios más notables se detectaron en el grupo de adolescentes. En particular, los cambios relacionados con el envejecimiento se observaron en tres de los cuatro métodos.

En los participantes adultos, esta situación se detectó mediante dos métodos de medición, mientras que en los niños, solo un método mostró tal resultado.

Asimismo, los investigadores descubrieron una relación bastante fuerte entre el nivel de estrés personal y el envejecimiento biológico en los adolescentes. Es decir, cuanto más difícil fue para ellos afrontar las dificultades de la pandemia, más evidentes fueron los cambios en sus marcadores biológicos.

En este sentido, factores como estar lejos de los seres queridos durante el confinamiento, la limitación de los contactos sociales y la reducción de la libertad personal tuvieron una importancia especial.

Además, los cambios relacionados con el envejecimiento biológico fueron más pronunciados en los adolescentes de familias con un estatus socioeconómico relativamente bajo. Esto sugiere que las consecuencias de la pandemia no afectaron a todos los grupos sociales por igual.

Al mismo tiempo, los autores del estudio señalan que aún no se puede afirmar con total certeza que la pandemia de coronavirus sea la causa al 100% de los cambios observados, ya que existen otros factores que pueden influir en el envejecimiento biológico.

Además, no hay una respuesta clara sobre si estos cambios identificados durante la pandemia persistirán durante muchos años o si causarán problemas de salud en el futuro.

Los expertos destacan la necesidad de estudiar este tema con mayor profundidad, realizar un seguimiento de los cambios biológicos en los próximos años y determinar su impacto en la salud humana.