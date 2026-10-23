Japón retira 16 000 pistolas de juguete capaces de disparar balas reales

En Japón, las fuerzas del orden han emitido una advertencia seria tras descubrir que hasta 16 000 pistolas de juguete de plástico, distribuidas como premios en máquinas expendedoras en todo el país, podrían tener la capacidad de disparar munición real.

La Agencia Nacional de Policía (NPA) de Japón informó recientemente que miles de armas ilegales se estaban ofreciendo como premios en máquinas expendedoras en varias regiones del país. Actualmente, las autoridades están tomando medidas urgentes para retirar estos productos de circulación.

Se trata del producto llamado «Real Gimmick Mini Revolver», importado de China a Japón y distribuido en máquinas de gancho. Aunque parece un juguete inofensivo de colores brillantes, sus características técnicas indican que podría utilizarse como un arma de fuego real.

El kit de la pistola de juguete también incluye ocho balas de plástico. Se pueden usar para disparar a varios objetos o asustar a la gente en broma. Sin embargo, las investigaciones de la NPA revelaron que esta arma también puede disparar munición real, lo que significa que un producto vendido como un simple juguete puede representar un grave peligro.

Identificados 16 tipos de juguetes capaces de disparar balas reales

Es interesante notar que la NPA publicó una lista de 16 tipos de pistolas de juguete capaces de disparar balas reales. La agencia advirtió que estos productos conllevan el riesgo de causar lesiones graves, incluso mortales.

Todas las armas de la lista están fabricadas en China. Algunas tienen mecanismos de percusión de metal, otras de plástico lo suficientemente duro. Estas piezas pueden estar dispuestas de manera que permitan el disparo. También se señaló que sus cañones son lo suficientemente anchos como para albergar munición de pequeño calibre.

La autoridad competente destaca que la posesión de tales armas puede considerarse una violación de la ley japonesa sobre el control de espadas y armas de fuego. Por ello, la policía pide a los ciudadanos que informen sobre la posesión de estos juguetes en la comisaría más cercana.

Los juguetes fueron entregados a 78 empresas

Resulta que el «Real Gimmick Mini Revolver» se ha importado de China a Japón desde diciembre pasado. Fue entregado a 78 empresas que operan en 31 prefecturas del país.

Los principales compradores del producto son niños mayores de 12 años. Sin embargo, las autoridades advierten que si esta pistola, que parece un simple juguete de plástico, se utiliza como un arma real, puede tener consecuencias muy graves.

El peligro no se limita al disparo de la bala. Como la estructura de la pistola no está diseñada para usar munición real, la bala puede salir disparada en una dirección inesperada. Además, al disparar, el arma misma podría agrietarse o explotar, causando lesiones graves en la mano del usuario.

El punto principal sobre el que advierten los expertos es que la apariencia de un juguete de plástico barato no significa que sea seguro. Por el contrario, las características técnicas de este producto pueden causar consecuencias inesperadas y fatales.

La policía advirtió a los ciudadanos

La NPA ha pedido a todos los ciudadanos que posean estas pistolas de juguete de plástico que no las consideren como simples juguetes. La agencia enfatizó que estos productos pueden ser clasificados como armas de fuego ilegales y declaró que es necesario entregarlos a la policía lo antes posible.

En la situación actual, el objetivo principal es retirar los productos peligrosos de manos del público y prevenir accidentes. Por ello, es importante tomar en serio la advertencia de la policía y no probar las armas sospechosas por cuenta propia.