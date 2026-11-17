En Turquía, la bondad de un padre ha llamado la atención en las redes sociales. Al ver a otro niño mirando con envidia el coche eléctrico de juguete que le había regalado a su hijo, decidió regalarle uno igual. Así lo informó LinkedIn.

El vídeo del suceso se hizo viral. En él, se ve al padre grabando inicialmente a su hijo conduciendo un coche eléctrico rojo por la calle.

Al revisar el vídeo, se dio cuenta de que, al fondo, había un niño pequeño mirando el juguete con envidia. Esta situación no dejó indiferente al padre.

Buscó al niño y le regaló el mismo coche eléctrico de juguete. De este modo, el padre hizo feliz a otro niño.

Este acontecimiento fue recibido con calidez por los usuarios de las redes sociales. Muchos elogian la generosidad del padre y su sensibilidad ante la alegría de los niños.