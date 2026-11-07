Tiroteo sangriento en Cracovia: un joven de 25 años dispara contra la multitud, 5 muertos (vídeo)

Un ataque armado sin precedentes tuvo lugar en Cracovia, centro histórico y turístico de Polonia. Según la información más reciente, el número de fallecidos asciende a 5 personas, y más de 10 personas resultaron heridas de diversa gravedad.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el sangriento suceso directamente como un «ataque terrorista» y ordenó a las fuerzas del orden investigar minuciosamente las causas reales del incidente.

Noche sangrienta en la plaza histórica: ¿Cómo ocurrió el ataque?

Según la información proporcionada por la policía local y la administración, la tragedia comenzó el 7 de noviembre alrededor de las 15:00 hora local, en el punto más concurrido de la ciudad, la Plaza del Mercado Principal (Rynek Główny):

Incursión en la plaza: Un individuo armado, vestido con camuflaje militar y con el rostro cubierto, irrumpió en la plaza a bordo de un vehículo ligero;

Disparos indiscriminados: Comenzó a disparar al azar contra turistas inocentes y residentes locales con un arma automática de combate de cañón largo;

Ataque al tranvía: Además, durante el tiroteo, un tranvía público que circulaba cerca de la plaza fue blanco directo de los disparos, provocando el pánico entre los pasajeros.

Enfrentamiento con la policía y detención del atacante de 25 años

El criminal intentó aprovechar la situación para huir del lugar, pero no llegó lejos:

Tiroteo en el cruce: Durante su huida, fue rodeado por las fuerzas policiales en la intersección de las calles Dietla y Stradomska, donde se produjo un intercambio de disparos directo;

Identidad del sospechoso: Los agentes de policía hirieron al atacante, lo detuvieron y lo trasladaron al hospital. Resultó ser un ciudadano polaco de 25 años ;

Arsenal de armas: Al registrar su vehículo, se encontraron varias armas de fuego y una gran cantidad de municiones.

Víctimas, heridos y estado de emergencia en la ciudad

Tras el incidente, se han reforzado drásticamente las medidas de seguridad en la ciudad: