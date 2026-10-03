Se endurecen los requisitos para los extranjeros que desean vivir en Japón

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Se endurecen los requisitos para los extranjeros que desean vivir en Japón

Los requisitos para los extranjeros que desean obtener el derecho de residencia permanente en Japón se están endureciendo. Se espera que el dominio del idioma japonés se convierta en uno de los requisitos fundamentales.

La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón ha anunciado nuevos requisitos para obtener la residencia permanente. Según estos, a partir de abril de 2027, se exigirá a los solicitantes un nivel de japonés de al menos B1. Este nivel corresponde aproximadamente al N3 del sistema JLPT.

Además, se evaluarán los ingresos, la estabilidad financiera y la futura pensión del solicitante. De este modo, se valorará la capacidad del extranjero para mantenerse financieramente a largo plazo en Japón. También cambiarán los requisitos para los extranjeros casados con ciudadanos japoneses. Mientras que bajo la normativa actual, en algunos casos, bastaba con tres años de matrimonio y un año de residencia en Japón, la nueva normativa ampliará este plazo a un mínimo de cinco años de matrimonio y tres años de residencia en Japón.

De este modo, las nuevas normas exigen a los extranjeros que planean obtener la residencia permanente en Japón no solo una estancia suficientemente larga en el país, sino también demostrar conocimientos lingüísticos y estabilidad financiera.

Agencia de Servicios de Inmigración de JapónResidencia permanente en JapónJLPTInmigración en JapónJapón
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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