Intento de golpe de Estado frustrado en Kazajistán: El KNB detiene a 10 personas en Atyrau

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Intento de golpe de Estado frustrado en Kazajistán: El KNB detiene a 10 personas en Atyrau

El Comité de Seguridad Nacional (KNB) de la República de Kazajistán frustró un plan serio destinado a tomar el poder por la fuerza en el oeste del país. Así lo informó el medio Tengrinews, citando una declaración oficial del comité.

Se informó que, como resultado de las operaciones de búsqueda realizadas en la ciudad de Atyrau, de Kazajistán, sospechosos de preparar un cambio violento del orden constitucional actual y un derrocamiento del poder, 10 personas fueron detenidas.

Detalles de la operación especial y pruebas incautadas

Los agentes del servicio de seguridad nacional y de las unidades especiales llevaron a cabo registros exhaustivos en los domicilios de los sospechosos:

  • Arrestos rápidos: Durante la operación especial, todos los miembros del grupo fueron neutralizados y detenidos en redadas sorpresa;

  • Armas de fuego y estupefacientes: Durante los registros, se encontraron diversos tipos de armas de fuego y estupefacientes en posesión de los detenidos y en sus escondites, siendo incautados como pruebas;

  • Literatura extremista: Además, se incautó literatura y material religioso utilizado con fines de propaganda a los sospechosos.

Plan de cambio violento del poder

Según la información, el grupo había elaborado un plan de acción preciso destinado a provocar inestabilidad interna en el país y tomar el control de los órganos gubernamentales:

  • Amenaza al orden constitucional: Las autoridades investigadoras están examinando en detalle los planes de los detenidos para sembrar la discordia en la sociedad y alterar el orden político mediante métodos violentos;

  • Apertura de causa penal: Actualmente, se ha abierto una causa penal bajo los artículos pertinentes y continúan las investigaciones para identificar otros posibles vínculos y fuentes de financiación del grupo.

Gracias a las medidas decisivas tomadas a tiempo por el KNB, se evitó una grave amenaza a la seguridad en la región y la situación está bajo control total de las fuerzas del orden.

KazajistánKNBAtyrauOrden ConstitucionalExtremismo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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