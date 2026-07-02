Un simple juguete quema instantáneamente la piel de una niña de 7 años

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Un simple juguete quema instantáneamente la piel de una niña de 7 años

Un lamentable incidente ocurrido en Almaty, Kazajistán, ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la seguridad de algunos juguetes para niños. Una niña de 7 años sufrió quemaduras químicas tras la rotura de un juguete blando diseñado para reducir el estrés.

Según la madre de la niña, Asel Pak, la sustancia gelatinosa del interior del juguete salió y se adhirió a la piel de la menor. Como resultado, la sustancia desprendió la piel y los médicos diagnosticaron quemaduras químicas en el hombro y el brazo de la niña.

La mujer afirmó haber conservado el recibo de compra del producto y todos los documentos médicos. Ahora exige que se realice una pericia independiente sobre la seguridad de dicho juguete.

Según la información preliminar, el incidente podría haber sido causado por una copia de mala calidad de un juguete blando popular del tipo « squishy » .

El Comité de Control Sanitario y Epidemiológico de Kazajistán informó que no se han establecido requisitos técnicos específicos para los juguetes antiestrés. No obstante, todos los juguetes infantiles vendidos en el mercado deben cumplir con las normas generales de seguridad y contar con un certificado de conformidad.

Los especialistas recomiendan a los padres prestar especial atención al origen, el certificado y los documentos que acrediten la seguridad del juguete al momento de la compra.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación oficial sobre el incidente. Si se confirma que la lesión fue causada por un defecto del producto o por el incumplimiento de los requisitos de seguridad, el fabricante o el vendedor podría ser procesado legalmente.

Los expertos también recordaron la importancia de no comprar productos de origen desconocido y de no dejar a niños pequeños sin supervisión con juguetes.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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