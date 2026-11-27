Ali Kemal Hut, conocido como «Kemal Efendi de Kasımpaşa», el maestro que enseñó el Corán al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan durante su juventud, ha fallecido a los 92 años. El jefe de Estado asistió personalmente al funeral y cargó el féretro sobre sus hombros. Así lo informó «TRT Haber».

Según los medios de comunicación turcos, Ali Kemal Hut falleció el 26 de noviembre. El 27 de noviembre, en Estambul, se celebró su oración fúnebre en la mezquita de Fatih. A la ceremonia asistieron el presidente Recep Tayyip Erdoğan, varios ministros y figuras públicas.

La oración fúnebre fue dirigida por el Dr. Aziz Çınar, profesor del centro de especialización religiosa Haseki de Estambul. Tras la oración, el muftí de la provincia de Estambul, Amrullah Tunçel, realizó oraciones por el difunto.

Durante la ceremonia, Erdoğan recordó que conocía a su maestro desde su infancia, en la mezquita Cami-i Kebir de Kasımpaşa. Destacó que, posteriormente, Ali Kemal Hut se trasladó al barrio de Çarşamba en Fatih, donde formó a estudiantes en Emir Buhari.

«Queríamos mucho a Kemal Efendi. Era un símbolo de humildad. Debe haber muy pocas personas como él en cuanto a humildad», declaró el presidente turco.

Erdoğan también recordó que había visitado a su maestro una semana antes de su fallecimiento. Rezó por el difunto y pidió a los asistentes que le otorgaran su perdón.

Tras el discurso del presidente, el féretro de Ali Kemal Hut fue trasladado al coche fúnebre. Erdoğan también cargó el féretro sobre sus hombros para acompañar a su maestro a su última morada. El difunto fue enterrado en el cementerio del complejo Emir Buhari, en el barrio de Ayvansaray de Estambul.