Declaración contundente de Erdoğan: El espacio no es un campo de batalla para unas pocas potencias

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Declaración contundente de Erdoğan: El espacio no es un campo de batalla para unas pocas potencias

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, subrayó firmemente que es absolutamente erróneo y extremadamente peligroso militarizar el espacio, convertirlo en un nuevo frente de competencia geopolítica y dejarlo bajo el monopolio de unas pocas potencias.

En un discurso pronunciado en Ankara, el líder turco hizo un llamamiento a la comunidad internacional sobre la lucha espacial global, afirmando que la exploración espacial debe seguir siendo patrimonio común de la humanidad.

«El espacio no puede ser el monopolio de unos pocos Estados»

Recep Tayyip Erdoğan se opuso a la hegemonía geopolítica emergente en cuanto al acceso al espacio y su explotación:

  • Un patrimonio común, no un trofeo: «La carrera espacial no puede ser una competición reservada a unos pocos países. El espacio no es un premio que se apropia quien llega primero», declaró el líder turco;

  • Igualdad de derechos para todos los Estados: Erdoğan abogó por la creación de condiciones justas e iguales para todos los países, incluidos los países en desarrollo, en el uso de los programas y recursos espaciales.

El riesgo de militarización

El presidente turco expresó su profunda preocupación por las consecuencias del desarrollo reciente, por parte de los gigantes militares mundiales, de tecnologías antisatélite, láseres de defensa orbital y armas espaciales:

  • Amenaza orbital: La militarización de las zonas espaciales traslada los conflictos geopolíticos terrestres al espacio y amenaza inevitablemente la seguridad de toda la humanidad;

  • La necesidad de fortalecer el derecho internacional: Para prevenir este peligro, se señaló que es hora de elaborar, en el marco de la ONU y otras estructuras internacionales, acuerdos estrictos y vinculantes que prohíban el despliegue de armas en el espacio.

Según los analistas, esta declaración del líder turco refleja las ambiciones estratégicas de Ankara de desarrollar su programa espacial nacional independiente y tener voz propia en la gobernanza espacial global.

Recep Tayyip ErdoğanAnkaraEspacioCarrera EspacialGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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