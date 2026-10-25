Israel se prepara para desplazamientos masivos de palestinos en Cisjordania

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Israel se prepara para desplazamientos masivos de palestinos en Cisjordania

El gobierno israelí se prepara para iniciar la operación militar más grande en Cisjordania desde la «Guerra de los Seis Días» de 1967, con el fin de desplazar masivamente y por la fuerza a los palestinos. Así lo informó el prestigioso diario británico The Guardian .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reveló planes para imponer un bloqueo estricto en barrios enteros de las ciudades de Hebrón y Halhul, así como para expulsar a sus habitantes. Señaló que el ejército israelí se está preparando para la operación de mayor envergadura en casi 60 años.

¿Cuál es la causa de esta escalada?

Estas tensas declaraciones surgieron tras conocerse la muerte de dos militares israelíes cerca de la ciudad de Hebrón:

  • Demoliciones masivas de viviendas: El mismo día del ataque, las autoridades comenzaron a demoler a gran escala las viviendas pertenecientes a palestinos;

  • Pausa por decisión judicial: Tras examinar las quejas de empresarios y propietarios locales, la Corte Suprema de Israel ordenó la suspensión temporal de las labores de demolición («desmantelamiento»);

  • Presión constante: Aunque la demolición de casas palestinas bajo el pretexto de falta de permisos ya afectaba a miles de personas al año, el nuevo plan contempla el desalojo total de localidades enteras.

¿Se repetirá la tragedia de 1967?

Netanyahu comparó directamente la magnitud de la próxima operación con los eventos de 1967:

  • Paralelo histórico: Durante la guerra de 1967, más de 300 000 palestinos fueron obligados a abandonar sus hogares («evacuados»);

  • Magnitud y peligro: Los observadores internacionales expresan su profunda preocupación ante la posibilidad de que estas acciones provoquen una crisis humanitaria sin precedentes;

  • Fecha indeterminada: Aún no se ha anunciado la fecha exacta del inicio de esta operación militar israelí a gran escala.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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