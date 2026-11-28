En la Franja de Gaza, una pareja palestina obligada a abandonar su hogar debido a los ataques israelíes celebró su boda en una tienda de campaña en el patio de una escuela donde se refugiaron.

Se trata de May Giddih y Sulaymon Akdih, quienes viven en una escuela gestionada por la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina) en la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza.

Debido a que muchos edificios fueron destruidos por los ataques israelíes y la población vive en condiciones difíciles, la pareja no pudo organizar una boda tradicional. A pesar de ello, decidieron no dejar pasar este día importante y realizaron una ceremonia modesta en una tienda de campaña en el patio de la escuela que se convirtió en su refugio temporal.

La boda de los jóvenes reflejó la esperanza y el deseo de comenzar una nueva vida incluso en medio de la guerra y la destrucción.