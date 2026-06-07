Bebé de 7 meses muere en incidente con soldados israelíes

Un bebé palestino de siete meses murió después de que soldados israelíes abrieran fuego contra un coche familiar en la Cisjordania ocupada. The Guardian informó sobre el incidente.

Se informó de que el bebé, llamado Sam Fahd Abu Haykal, resultó gravemente herido en el incidente ocurrido en la ciudad de Hebrón el 5 de junio y falleció en el hospital. Su padre, Fahd Abu Haykal, profesor de la Universidad de Belén, también resultó herido durante el incidente.

Según el padre, se detuvo por completo después de que los soldados le hicieran la señal de alto. A pesar de ello, se disparó contra el coche. Subrayó que era de día y que los soldados podían ver claramente que había miembros de la familia dentro del vehículo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que se disparó porque el coche aceleraba hacia los soldados. Sin embargo, una investigación inicial confirmó que las víctimas eran civiles. La investigación sobre el incidente continúa.

Fahd Abu Haykal exigió una investigación imparcial del incidente y que se responsabilizara a los culpables.

Según datos de la ONU, más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este desde el inicio de la guerra, al menos 240 de ellos niños.