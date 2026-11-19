El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, pidió a los países islámicos que aumenten la presión sobre Israel y que incrementen la ayuda humanitaria a la población de Gaza. Asimismo, declaró que Turquía está dispuesta a enviar contenedores a Gaza para ser utilizados como refugios temporales.

Erdoğan hizo estas declaraciones el 18 de noviembre durante su discurso ante el grupo parlamentario del Partido de la Justicia y el Desarrollo.

El líder turco destacó que los civiles en Gaza, especialmente los niños, viven en condiciones difíciles, señalando que los países musulmanes no deben depender únicamente de las acciones de otros.

«Nosotros, los musulmanes, debemos actuar y asegurar que se ejerza una mayor presión sobre Israel. Debemos hacer llegar más ayuda humanitaria a Gaza antes de que las condiciones invernales empeoren», afirmó.

Erdoğan señaló que los niños en Gaza se encuentran sin hogar, bajo el frío y la lluvia, y manifestó que no se puede permanecer indiferente ante esta situación.

«Estamos listos para enviar contenedores para el alojamiento temporal de nuestros hermanos y hermanas en Gaza», subrayó el presidente turco.

También afirmó que, independientemente de la reacción de la comunidad internacional, Turquía seguirá hablando sobre la situación en Gaza y apoyando a los palestinos.