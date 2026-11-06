Una encuesta de un medio británico en Tel Aviv provoca un debate internacional (vídeo)

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Una encuesta de un medio británico en Tel Aviv provoca un debate internacional (vídeo)

El periodista Will Christ, del prestigioso diario británico The Guardian, puso de relieve las visiones irreconciliables en la sociedad sobre la tensa situación en Oriente Medio y el futuro de Gaza durante entrevistas con residentes en las calles de Tel Aviv. Las declaraciones radicales expresadas por una ciudadana israelí durante el intercambio han generado un amplio eco en la prensa internacional.

Durante la entrevista, la encuestada expresó una postura firme sobre el control total de la Franja de Gaza y el futuro de dicho territorio.

Detalles de la entrevista: Las afirmaciones de la encuestada

En la conversación con el periodista británico, se expresaron las siguientes opiniones tajantes sobre el conflicto territorial:

  • Anexión y cuestión territorial: La joven entrevistada afirmó que considera esencial la ocupación total y la anexión de Gaza, declarando que, según sus convicciones, esas tierras les pertenecen;

  • Reivindicación sobre el desplazamiento de la población: Según su opinión, la guerra no terminará hasta que la población árabe sea expulsada totalmente del territorio, y considera que deberían marcharse a otros países árabes;

  • Actitud hacia los territorios vecinos: Ante la pregunta del periodista «¿A dónde deberían ir los palestinos?», la encuestada respondió que deberían irse a cualquier país, excepto Jordania, Líbano o Siria, de lo contrario se tomarían medidas drásticas.

Relevancia internacional del reportaje

Esta encuesta del corresponsal de The Guardian ilustró la creciente complejidad de las perspectivas de paz en una sociedad marcada por años de conflictos y operaciones militares en Oriente Medio. Según expertos internacionales, tales sentimientos intransigentes entre los ciudadanos comunes son una prueba clara de lo difícil que resulta el proceso de paz y la búsqueda de una solución diplomática en la región.

Franja de GazaConflicto israelí-palestinoThe GuardianOriente MedioGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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