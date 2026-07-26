Cierran carreteras en Cisjordania: el movimiento severamente restringido

El ejército israelí ha reforzado drásticamente las medidas de seguridad en Cisjordania, cerrando carreteras que conectan varias ciudades y pueblos, así como puestos de control y portones de hierro. Estas restricciones han provocado largas retenciones, dificultando que miles de palestinos lleguen a sus trabajos, estudios y servicios médicos.

Sin embargo, las fuentes abiertas disponibles confirman que no todos los puntos de control en Cisjordania se cerraron simultáneamente, sino que se introdujeron estrictas medidas de bloqueo en amplias zonas, especialmente en la parte norte.

El tráfico entre ciudades y pueblos fue bloqueado

Según Al Arabiya, las fuerzas israelíes han cerrado varios puestos de control y puertas de carreteras utilizados por los palestinos. Como resultado, se han formado largas filas de vehículos en las principales vías, obligando a los residentes a utilizar rutas alternativas mucho más largas.

Se informó que el cruce de Atara, al norte de Ramala, fue cerrado al tráfico y que en algunos puntos no se permitió el paso de automóviles con matrículas palestinas. El cierre de los puestos de control de Atara y Ein Sinia ya había provocado horas de atascos y la alteración del tráfico.

Los cierres imprevistos suelen convertir un viaje de media hora en una prueba de varias horas.

La puerta principal del pueblo de Al-Manshiya, al sur de Belén, también fue cerrada el 24 julio. Fuentes locales informaron que esta decisión obstaculizó gravemente la entrada y salida de los residentes.

¿Qué provocó estas drásticas medidas?

Las restricciones se intensificaron tras un sangriento enfrentamiento en el pueblo de Tal, cerca de Nablus, en el que murieron cuatro palestinos y dos israelíes. El ejército israelí anunció que tras el incidente instaló barricadas y comenzó los preparativos para una operación a gran escala en Cisjordania.

Un comunicado oficial del ejército israelí indicó que se cancelaron los permisos de los soldados y se desplegaron fuerzas adicionales en toda la región. La parte israelí califica estas acciones como «una operación antiterrorista integral».

Durante las operaciones posteriores, el ejército israelí informó haber detenido a más de 70 sospechosos en Cisjordania y haber interrogado a casi 80 personas en el propio pueblo de Tal.

No son 916: la ONU contabiliza 925 obstáculos de circulación

La cifra de 916 puestos de control y puertas mencionada en el texto coincide con un cálculo publicado anteriormente por fuentes palestinas. Sin embargo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que hasta diciembre de 2025 había en Cisjordania y Jerusalén Este 925 obstáculos de movimiento permanentes o intermitentes disponibles.

Entre ellos se encuentran:

89 puestos de control permanentes;

218 puestos intermitentes;

232 puertas de carreteras;

167 montículos de tierra;

105 obstáculos viales.

Según la ONU, este sistema afecta de manera permanente o periódica el movimiento de 3,4 millones de palestinos. Los puestos de control y las puertas de hierro representan aproximadamente el 60 por ciento de todos los obstáculos.

¿Están cerrados todos los puntos de control?

Al comparar las fuentes abiertas, se confirma que las fuerzas israelíes han restringido severamente el movimiento en gran parte de Cisjordania, especialmente en Nablus y las regiones del norte. Sin embargo, los informes oficiales e independientes disponibles no muestran que los 925 obstáculos hayan sido cerrados al mismo tiempo. Por lo tanto, la frase «Cisjordania fue completamente cerrada» debe entenderse en el sentido de que se han introducido amplias restricciones en toda la región.

En la situación actual, la mayor presión recae sobre la población civil. Los cierres repentinos de carreteras pueden alterar el movimiento de ambulancias, estudiantes, trabajadores y personas que necesitan servicios diarios esenciales. La ONU también ha subrayado que tales restricciones dificultan el acceso a la salud, la educación y los lugares de trabajo.

Dado que las operaciones militares continúan en Cisjordania, por ahora se desconoce cuánto tiempo se mantendrán las restricciones y a qué otras zonas se extenderán.