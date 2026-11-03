El exjefe del Estado Mayor israelí admite una verdad impactante

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, ha admitido oficialmente que rehenes israelíes en manos de Hamás murieron a causa de las bombas lanzadas por la aviación israelí durante las intensas operaciones militares en la Franja de Gaza.

Según el prestigioso medio británico Middle East Eye el alto mando militar realizó esta declaración abierta y sorprendente durante una conferencia de prensa celebrada en Nueva York.

«No sabíamos dónde estaban»: la confesión abierta de Halevi

Durante la conferencia de prensa, el excomandante en jefe abordó los ataques militares en Gaza y el destino de los rehenes, revelando una amarga verdad:

Ataques aéreos israelíes: «Nuestras bombas mataron a los rehenes. No sabíamos que estaban retenidos en esos objetivos específicos», admitió abiertamente Herzi Halevi;

Estrategia de presión militar: No obstante, el exjefe militar sostuvo que las operaciones de combate a gran escala en la Franja de Gaza eran, en ese momento, la única medida necesaria y esencial para liberar a los ciudadanos bajo el control de los militantes.

La tragedia del 7 de octubre y el gran fracaso del sistema

Halevi también hizo declaraciones importantes sobre el ataque de Hamás ocurrido el 7 de octubre de 2023:

Un ataque evitable: Señalando que este sangriento ataque pudo haberse evitado, el general calificó el suceso como un fracaso grave e imperdonable del sistema de seguridad del Estado de Israel;

Rechazo a las acusaciones de traición: Al mismo tiempo, rechazó categóricamente las sospechas públicas sobre una posible traición o colusión dentro del ejército o los servicios de inteligencia.

Declaraciones previas y presión pública

Esta admisión ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo en los círculos políticos y militares israelíes:

Cambio en la dirección de las acusaciones: Anteriormente, el gobierno israelí atribuía toda la responsabilidad de la muerte de los rehenes al movimiento Hamás;

Investigaciones de los medios: Los medios locales israelíes habían informado en varias ocasiones que, desde las primeras etapas de la guerra, parte de los cautivos habían muerto a manos de su propio ejército debido a los ataques aéreos masivos.

Esta admisión oficial de Herzi Halevi en Nueva York promete intensificar las demandas y protestas de los familiares de los rehenes contra el gobierno y los líderes militares en la sociedad israelí.