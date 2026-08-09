Una mujer que se ejercitaba con su perro conquistó Internet

En el estado de Misisipi, Estados Unidos, se viralizó en las redes sociales un video de una mujer haciendo ejercicio junto a su perro.

En el video, la mujer realiza ejercicios deportivos mientras su perro la sigue y repite sus movimientos. La inusual escena despertó el interés de los usuarios de las redes sociales.

Es poco común que las mascotas interfieran en los entrenamientos de sus dueños. Sin embargo, este video muestra a un perro participando activamente en la sesión.

La divertida escena se difundió rápidamente entre los usuarios de Internet y generó numerosos comentarios. A los espectadores les resultó gracioso y entrañable ver al perro moverse junto a su dueña.