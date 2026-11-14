Desastre: un crucero vuelca tras chocar con un petrolero en EE. UU. (video)

Un inusual incidente marítimo ocurrió en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Un crucero que estaba atracado en el río Misisipi volcó tras una colisión con un petrolero.

En el momento del incidente, había un total de 180 personas a bordo del crucero. 129 de ellas eran pasajeros y el resto eran miembros de la tripulación.

Tras la colisión, los servicios de rescate llegaron inmediatamente al lugar. Las 180 personas que se encontraban en la embarcación fueron rescatadas a salvo. Según los informes preliminares, el incidente terminó sin pérdidas mayores.

El suceso también puso de relieve la cuestión de la seguridad de la navegación en el río Misisipi.