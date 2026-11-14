Desastre: un crucero vuelca tras chocar con un petrolero en EE. UU. (video)

1 min de lectura6
Desastre: un crucero vuelca tras chocar con un petrolero en EE. UU. (video)

Un inusual incidente marítimo ocurrió en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Un crucero que estaba atracado en el río Misisipi volcó tras una colisión con un petrolero.

En el momento del incidente, había un total de 180 personas a bordo del crucero. 129 de ellas eran pasajeros y el resto eran miembros de la tripulación.

Tras la colisión, los servicios de rescate llegaron inmediatamente al lugar. Las 180 personas que se encontraban en la embarcación fueron rescatadas a salvo. Según los informes preliminares, el incidente terminó sin pérdidas mayores.

El suceso también puso de relieve la cuestión de la seguridad de la navegación en el río Misisipi.

¿Te gustó el artículo?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editor
Sigue a Zamin:Canal de TelegramSeguir en Google

Sin anuncios con la suscripción

Zamin Premium — 4 900 UZS al mes

Comentarios0

Anuncios

Colaboración
  1. Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
    Tecnología
    Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
  2. Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
    Tecnología
    Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Noticias relacionadas

Más leídas en Mundo