Un transformador de una subestación se incendió en Almazar

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Un transformador de una subestación se incendió en Almazar

Hoy, 1 de junio, se produjo un incendio en una de las subestaciones ubicadas en el distrito de Almazar, en Taskent. Así lo informó la Dirección General de Situaciones de Emergencia de la capital.

Se señala que a las 18:57, el Departamento de Situaciones de Emergencia de la ciudad de Taskent recibió un aviso de que un transformador se estaba incendiando en el recinto de una subestación en la calle Kichik Khalka Yuli, en el distrito de Almazar.

Los equipos de rescate llegaron al lugar a las 19:01. El incendio fue controlado a las 19:12 y extinguido por completo a las 19:17.

Se informa que no hubo víctimas como resultado del incidente. Tampoco se registraron personas heridas.

En este momento, la situación está bajo el control total de la Dirección General de Situaciones de Emergencia de la ciudad de Taskent.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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