Descubrimiento inesperado más allá de la órbita de Plutón: Atmósfera encontrada en un objeto pequeño

La campaña de observación internacional TABASCO y un grupo de investigadores académicos han detectado una atmósfera en el objeto transneptuniano (612533) 2002 XV93, situado en las regiones exteriores del Sistema Solar. Es la primera vez en la historia que se encuentra una envoltura gaseosa en un cuerpo celeste pequeño con un radio inferior a 1.000 kilómetros. Hasta ahora, solo se consideraba que Plutón tenía una atmósfera completa en el cinturón de Kuiper. Así lo informa Ixbt.com informa .

El descubrimiento se realizó el 10 de enero de 2024 mediante la observación de la ocultación de una estrella por parte de este objeto. Los datos obtenidos a través de una red de estaciones terrestres mostraron que la curva de luz disminuyó de forma suave y no abrupta. Este fenómeno se produce debido a la refracción de los rayos de luz en las capas atmosféricas y no es característico de los cuerpos sin aire.

Según los datos, el radio de 2002 XV93 es de aproximadamente 235 kilómetros, con una presión superficial en el rango de 100–200 nanobares. Esta cifra es significativamente superior a la prevista para otros grandes objetos transneptunianos. El estudio utilizó una red de telescopios de pequeña apertura (0,2–1,05 m) equipados con cámaras CMOS de alta velocidad, lo que demuestra la importancia de la colaboración entre astrónomos aficionados y profesionales.

Desde un punto de vista físico, este descubrimiento es una verdadera paradoja. Con un tamaño tan pequeño y una temperatura tan baja (40–50 K), los gases deberían haberse disipado rápidamente en el espacio. Los científicos explican la existencia de la atmósfera mediante dos escenarios: el primero es una actividad criovolcánica continua, y el segundo es la liberación de sustancias volátiles como resultado de una colisión con otro cuerpo helado en los últimos 100 años.

Este hallazgo cambia fundamentalmente las percepciones sobre la evolución de los cuerpos pequeños en el universo. Los futuros estudios espectroscópicos planificados ayudarán a determinar la composición y estabilidad de la atmósfera. Si la presión disminuye con el tiempo, es consecuencia de una colisión; si permanece estable, es el resultado de procesos geológicos internos.