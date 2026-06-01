105 millones de señales y todas terrestres: la UCLA concluye un estudio de una década

Los radioastrónomos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) han anunciado los resultados de un programa de una década destinado a buscar firmas tecnológicas de civilizaciones extraterrestres. La investigación se llevó a cabo utilizando el radiotelescopio de 100 metros de Green Bank a frecuencias entre 1,15 y 1,73 GHz. Durante las observaciones, los científicos analizaron más de 70.000 sistemas estelares y registraron aproximadamente 105,7 millones de señales candidatas. Así lo informa Ixbt.com informa .

A pesar del enorme volumen de datos, ninguna señal superó la verificación. Todos los candidatos resultaron ser interferencias de radio terrestres provenientes de comunicaciones por satélite y otras fuentes antropogénicas. Sin embargo, los investigadores no consideran esto un fracaso, sino un resultado científico importante. Para probar la fiabilidad de los métodos de búsqueda, se introdujeron señales de prueba artificiales en el sistema, y los algoritmos lograron detectarlas con una precisión del 94% al 98,7%.

Durante el análisis, se utilizaron métodos de aprendizaje automático, incluidas redes neuronales convolucionales de la familia ResNet. Estas tecnologías ayudaron a separar automáticamente las señales útiles del ruido. Voluntarios de la plataforma Zooniverse también participaron activamente en la preparación del conjunto de datos para entrenar los algoritmos. El estudio también tuvo en cuenta efectos complejos como los desplazamientos de frecuencia Doppler causados por la rotación planetaria.

Según los resultados, quedó claro que los transmisores de radio potentes son muy raros en nuestra parte local de la galaxia. Los cálculos muestran que, con un 95% de probabilidad, menos de uno de cada 16.000 sistemas estelares puede emitir una señal potente hasta una distancia de 20.000 años luz. A modo de comparación, la sensibilidad de esta búsqueda fue suficiente para detectar una señal al nivel del famoso observatorio de Arecibo a una distancia de varios cientos de años luz.

Los autores también llamaron la atención sobre la limitada financiación pública de proyectos como SETI. Actualmente, dicha investigación se lleva a cabo principalmente a través de fundaciones privadas. Aunque esta vez no se encontraron extraterrestres, el proyecto demostró lo importante que es el papel de la inteligencia artificial y los voluntarios en el procesamiento de datos astronómicos.