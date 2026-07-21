La valoración de Colossal Biosciences, que resucita animales extintos, podría alcanzar los 30 mil millones de dólares

Colossal Biosciences, una startup que lleva a cabo proyectos revolucionarios en el campo de la genética y la biotecnología, está a punto de aumentar drásticamente su valoración. La empresa, cuyo objetivo es restaurar especies extintas, incluidos el mamut lanudo y el dodo, está en negociaciones para una nueva ronda de inversión. Según Axios, se espera que el valor de mercado de la empresa se sitúe entre 20 mil y 30 mil millones de dólares como parte de este acuerdo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Hace apenas 16 meses, la startup estaba valorada en 10,2 mil millones de dólares. Este incremento de casi el triple en su valor en poco tiempo demuestra el gran interés de los inversores en las tecnologías de "desextinción". Aunque aún no se ha revelado quién liderará la nueva ronda de inversión ni la cantidad exacta recaudada, se ha anunciado que la empresa comenzó a generar sus primeros ingresos durante el último año.

Fuentes de ingresos y asociaciones con Estados

Ben Lamm, fundador y CEO de Colossal Biosciences, enumeró las tres principales líneas de ingresos de la empresa en una entrevista con TechCrunch. En particular, la startup ofrece sus tecnologías de conservación de la naturaleza al gobierno de los Estados Unidos y a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Según Wired, los EAU invirtieron recientemente 60 millones de dólares en este proyecto.

La empresa no solo se limita a resucitar animales, sino que también ha escindido varias startups independientes. Entre ellas se encuentran Breaking, dedicada a la descomposición de residuos plásticos, la plataforma de biología computacional Form Bio, y Astromech, una empresa basada en AI valorada en 2 mil millones de dólares en marzo. Estas filiales demuestran el amplio potencial comercial de las tecnologías de Colossal.

Útero artificial y planes futuros

Uno de los desarrollos más comentados de la empresa es la tecnología de útero artificial diseñada para animales. Según Ben Lamm, esta tecnología podría utilizarse en el futuro para tratar problemas de infertilidad humana. De acuerdo con Rolling Stone, se espera que los primeros prototipos de este dispositivo estén listos el próximo año.

Si Colossal Biosciences logra devolver a los mamuts y otros animales extintos a su entorno natural, la empresa planea obtener ingresos adicionales a través de "créditos de biodiversidad". Este sistema es similar al mecanismo de créditos de carbono, ampliamente extendido hoy en día, y prevé una remuneración mediante mecanismos de mercado por la contribución a la restauración de la naturaleza.

Hoy en día, el mercado mundial experimenta un gran auge en los campos de las tecnologías de longevidad (longevity tech), energía alternativa y tecnologías profundas (deep-tech). El proyecto Colossal Biosciences se encuentra en el centro de estas tendencias, adquiriendo una importancia no solo científica, sino también económica. Por el momento, los representantes de la empresa se han negado a comentar oficialmente sobre la nueva ronda de inversión.