Los responsables de inteligencia artificial de la administración Donald Trump dimiten uno tras otro

Chris Fall, director del Centro de Estándares e Innovación en Inteligencia Artificial (CAISI), responsable de la regulación y estandarización de las tecnologías de IA en la administración del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, ha dejado su cargo. Esta dimisión se produce en un momento de creciente rotación de personal en un sector de importancia estratégica. Fall solo ocupó el puesto durante tres meses. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Aunque las razones de la salida de Chris Fall no se han anunciado oficialmente, esta no es la primera baja en la cúpula del CAISI. Su predecesor, Collin Burns, solo trabajó una semana antes de ser destituido en abril. Según los informes, el hecho de que Burns trabajara anteriormente en Anthropic y las tensiones entre la administración Trump y dicha empresa fueron los motivos de su salida. Antes, David Sacks, responsable de IA y criptomonedas en la Casa Blanca, dejó su puesto en marzo.

El papel del CAISI y los conflictos internos

El CAISI opera bajo el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y se dedica a desarrollar estándares técnicos y métodos de prueba para modelos de IA, además de evaluar riesgos de ciberseguridad. Sin embargo, recientemente se ha observado una disminución en la influencia de este centro. En particular, el CAISI no fue incluido en la lista de ejecutores principales del nuevo programa de ciberseguridad "Gold Eagle" firmado por la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, el conflicto sobre el control de exportaciones entre el Departamento de Comercio de EE. UU. y Anthropic respecto a los modelos Mythos y Fable ha complicado la situación. Aunque el ministerio levantó la prohibición posteriormente, el incidente generó muchas preguntas sobre el control estatal de la IA. Demis Hassabis, director de Google DeepMind, aboga por crear un organismo independiente gestionado por la industria para regular el sector.

Competencia tecnológica con China y riesgos futuros

La dimisión de Chris Fall coincide con el anuncio de la nueva versión del modelo Kimi, desarrollado por el laboratorio chino Moonshot. Este modelo ha demostrado ser capaz de competir con los desarrollos líderes de Occidente. La administración Trump está considerando prohibir los modelos de código abierto (open-weight) chinos. Expertos como David Sacks advierten que tales restricciones no deben convertirse en una estrategia proteccionista para blindar a los laboratorios estadounidenses.

Actualmente, hay poca información sobre las actividades del CAISI y cómo evalúa los grandes modelos de lenguaje (LLM). A pesar de las solicitudes de TechCrunch, el Departamento de Comercio de EE. UU. y el NIST mantienen silencio. El impacto de esta inestabilidad de personal en la posición de EE. UU. en la carrera tecnológica global sigue siendo una incógnita.