China encuentra la forma de eludir las sanciones de EE. UU. en la carrera por la IA

La empresa china Z.AI (anteriormente Zhipu) ha puesto en marcha un enorme centro de datos con una potencia de 1 GW dedicado al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. El aspecto más importante de este proyecto es que el complejo se construyó completamente sobre la base de tecnologías producidas en China, sin utilizar ni un solo chip de NVIDIA. Este evento se convierte en una prueba clara de que las estrictas restricciones a la exportación impuestas por Washington no pueden detener el desarrollo tecnológico de China. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Bloomberg, el nuevo centro de datos servirá para mejorar los modelos de IA de la serie GLM (General Language Model). La escala de consumo energético del complejo es asombrosa: 1 GW es suficiente para satisfacer las necesidades simultáneas de unos 750 000 hogares. Esta cifra convierte a la instalación en uno de los centros de computación más grandes de China.

La victoria de los chips locales

Actualmente, Z.AI opera varios clústeres de computación. Cada uno de ellos contiene más de 10 000 chips y, según confirman las fuentes, estos sistemas no utilizan productos de NVIDIA. Aunque no se ha revelado qué fabricantes de procesadores están instalados, los expertos suponen que los principales proveedores son Huawei, Cambricon o Alibaba.

Durante mucho tiempo, la opinión predominante en la comunidad tecnológica mundial era que los chips chinos solo eran capaces de realizar inferencias, pero no eran lo suficientemente potentes para el entrenamiento de sistemas complejos desde cero, a diferencia de NVIDIA. El proyecto Z.AI rompe este estereotipo y demuestra que el hardware local puede realizar incluso las tareas más complejas.

Escasez de recursos y planes futuros

Esta noticia surge después de que la empresa pekinesa Moonshot presentara su modelo Kimi K3. Cabe destacar que, aunque las capacidades del Kimi K3 podían competir con los principales análogos de EE. UU., la empresa se vio obligada a suspender temporalmente el registro de nuevos usuarios debido a la falta de potencia de cálculo. La apuesta de Z.AI por su propia infraestructura tiene como objetivo evitar problemas de este tipo.

El gobierno chino considera la independencia en el ámbito de la IA como un objetivo estratégico. Por ello, se planea invertir unos 2 billones de yuanes (alrededor de 295 mil millones de dólares) en los próximos 5 años para construir nuevos centros de datos en todo el país. Estos fondos se destinarán no solo a fortalecer la base técnica, sino también a hacer que el software y el ecosistema sean independientes de los estándares de NVIDIA.

Esta tendencia también es importante para países en rápida digitalización. En un contexto de escasez y altos precios de los chips NVIDIA en el mercado global, las soluciones alternativas y competitivas de China podrían abrir nuevas puertas para proyectos de TI regionales.