La Unión Europea multa a la plataforma AliExpress con 550 millones de euros

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La Unión Europea multa a la plataforma AliExpress con 550 millones de euros

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 550 millones de euros (aproximadamente 630 millones de dólares) a la gran plataforma comercial china AliExpress. Esta medida ha pasado a la historia como la mayor sanción financiera establecida en el marco de la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act — DSA) de la Unión Europea. Esta decisión se tomó debido a las graves deficiencias de la plataforma en materia de seguridad y protección de los derechos de los consumidores. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, los reguladores europeos acusan a la plataforma AliExpress de no haber establecido un control suficiente sobre la venta de productos ilegales, peligrosos y falsificados. Las investigaciones revelaron que la plataforma no evaluó completamente los riesgos de la difusión de productos prohibidos y no tomó las medidas necesarias para eliminarlos del sistema. Esto amenazó la seguridad de millones de consumidores en el mercado europeo.

Productos peligrosos y vacíos en el sistema de control

Durante el proceso de investigación realizado por la Comisión Europea, se descubrió que ropa falsificada, juguetes peligrosos para niños y cosméticos con ingredientes dudosos permanecieron a la venta durante semanas en la plataforma AliExpress. Incluso después de recibir quejas de los usuarios, estos productos no fueron retirados de inmediato. Lo peor es que los sistemas de recomendación y publicidad de la plataforma continuaron mostrando estos productos ilegales a los compradores.

Asimismo, el regulador llamó la atención sobre los problemas en el sistema de verificación de vendedores. Se supo que AliExpress no asignó suficiente personal para moderar los anuncios sospechosos. El sistema de autorización de marcas tenía vacíos que podían ser fácilmente eludidos. Algunos vendedores cambiaron deliberadamente las categorías de sus productos para evitar controles estrictos.

Legislación DSA y medidas futuras

AliExpress se convirtió en la tercera gran plataforma multada en la Unión Europea bajo la ley DSA. Anteriormente, la red social X pagó una multa de 120 millones de euros, y el mercado Temu, 200 millones de euros. La comisaria de tecnología, Henna Virkkunen, señaló que el año pasado el número de usuarios de AliExpress en Europa alcanzó los 193 millones, lo que significa que es uno de los mercados más grandes de la región.

Ahora, la empresa debe presentar un plan para solucionar los problemas identificados antes del 20 de octubre. Si las medidas tomadas no satisfacen a la Comisión Europea, el regulador podría imponer multas periódicas adicionales. Para información, según la legislación DSA, la pena máxima por infracciones graves puede alcanzar hasta el 6 % de la facturación global anual de la empresa.

Esta situación es también una señal importante para los usuarios de Uzbekistán. Al pedir productos a través de AliExpress, se recomienda prestar atención a la certificación del producto y a la calificación del vendedor, ya que el sistema de control en las plataformas globales no siempre funciona tan perfectamente como se espera.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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