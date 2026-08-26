Se revelan los renders del Samsung Galaxy S27 Ultra

Los primeros renders de alta calidad del Galaxy S27 Ultra, el futuro buque insignia de Samsung para el próximo año, han sido publicados en Internet. Presentadas en colaboración entre la publicación AndroidHeadlines y el conocido insider OnLeaks, estas imágenes revelan cambios significativos en la apariencia del nuevo dispositivo. Estas filtraciones han atraído la atención de entusiastas de la tecnología y analistas, provocando debates sobre las nuevas tendencias de diseño en el mercado de los smartphones de gama alta. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un nuevo enfoque en la cámara y diseño de "meseta"

Según la información de ixbt.com, el cambio más importante y visible del modelo Galaxy S27 Ultra es el módulo de cámara en su panel trasero. En lugar de los objetivos individuales dispuestos verticalmente utilizados hasta ahora, el dispositivo cuenta con una amplia sección elevada en la parte superior del chasis, una especie de "meseta". Aunque la disposición específica de los objetivos sigue siendo fiel al estilo de Samsung, en términos de concepto general, esta solución recuerda al diseño de los últimos flagships de Google y Apple.

Según los expertos, esta sección elevada ampliada podría proporcionar a los ingenieros espacio interno adicional. Este espacio es útil para ampliar las capacidades de las cámaras, instalar un sistema de refrigeración más eficiente y alojar componentes de carga inalámbrica. Al mismo tiempo, basándose en los renders publicados, se puede decir que uno de los teleobjetivos conservará un tamaño relativamente pequeño.

Dimensiones del chasis y el futuro del S Pen

Según datos de OnLeaks, las dimensiones generales del chasis del Galaxy S27 Ultra apenas cambiarán respecto a la generación anterior. La silueta del smartphone mide aproximadamente 163,76 × 78,25 × 7,97 milímetros. A modo de comparación, el Galaxy S26 Ultra del año pasado medía 163,6 × 78,1 × 7,9 milímetros, siendo la diferencia de solo unas fracciones de milímetro.

Sin embargo, se observa una imagen completamente distinta en el área del módulo de cámara principal. Teniendo en cuenta la protuberancia de la cámara, el grosor total del smartphone alcanza aproximadamente los 12,53 milímetros. Esto significa que el módulo de cámara sobresale del chasis principal unos 4,56 milímetros. La parte frontal permanece sin cambios, manteniendo la forma general del chasis y la pantalla del anterior flagship.

Además, el lápiz óptico S Pen, popular entre los usuarios, también permanece en su lugar. La ranura especial correspondiente está presente como en los modelos anteriores, demostrando que Samsung no ha renunciado a su característica distintiva. Las imágenes comparativas proporcionadas por AndroidHeadlines también señalan que el modelo Samsung Galaxy S27 Ultra es muy similar al Honor 600 Pro.