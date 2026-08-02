El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max

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El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max

En el foro de Reddit, un entusiasta conocido bajo el alias mertbaris01 logró ejecutar el proyecto Grand Theft Auto V en el smartphone insignia iPhone 17 Pro Max. Según ixbt.com, este complejo proceso se llevó a cabo utilizando el emulador especial XeniOS diseñado para la consola de videojuegos Xbox 360. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

Como se sabe, los dispositivos móviles modernos muestran indicadores tecnológicos cada vez más altos. Sin embargo, adaptar o emular juegos de PC o consola en sistemas operativos móviles nunca es fácil y requiere una gran cantidad de recursos.

Proceso de emulación y detalles técnicos

Durante el experimento realizado, el juego GTA 5 se ejecutó a una resolución de 1280 × 720 píxeles. Aunque el experimento concluyó con éxito, surgieron aspectos importantes a los que especialistas y usuarios deben prestar atención.

Durante la jugabilidad normal, la velocidad de fotogramas se mantuvo en torno a solo 19–20 FPS. En escenas gráficamente más exigentes, como volar en helicóptero sobre la ciudad, se observó que este indicador caía hasta los 12 FPS.

Causas de los resultados y posibilidades futuras

Asimismo, se registró un calentamiento notable en el cuerpo del smartphone durante cargas prolongadas. Según los expertos, este bajo rendimiento no se debió a la falta de capacidades del procesador Apple A19 Pro, sino a que el emulador XeniOS se encuentra todavía en una versión temprana.

En la etapa actual, es imposible jugar cómodamente en este dispositivo. A pesar de esto, el hecho de que un proyecto grande como GTA 5 se haya ejecutado en la pantalla de un teléfono móvil demuestra el enorme potencial de las plataformas móviles modernas y podría dar buenos resultados en el futuro mediante optimizaciones.

IPhone 17 Pro MaxGTA 5EmuladorXeniOSApple A19 Pro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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