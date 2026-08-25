El prestigioso proyecto de estudio de la historia y las estadísticas del fútbol mundial The Sweeper Podcast ha revelado que la Superliga de Uzbekistán posee un estatus geográfico absolutamente único entre todas las primeras divisiones del planeta.

Según los analistas, la Superliga de Uzbekistán es el único campeonato nacional de primera división independiente del mundo que se celebra en un país doblemente sin litoral (sin acceso directo al océano y rodeado de países que tampoco tienen acceso al océano).

¿Por qué Uzbekistán y no Liechtenstein?

Desde un punto de vista geográfico, solo existen dos países doblemente sin litoral en la Tierra: Uzbekistán y el principado europeo de Liechtenstein:

El modelo de Liechtenstein: En este país no se celebra un campeonato nacional independiente; todos los clubes de fútbol del país compiten en el sistema de ligas de Suiza;

La singularidad de Uzbekistán: De este modo, Uzbekistán ha pasado a la historia como el único país del mundo que posee una primera división nacional independiente y completa en su territorio.

16 equipos, geografía regional y campeón vigente

Actualmente, 16 equipos profesionales que representan a diferentes regiones del país compiten en la Superliga de Uzbekistán:

Distribución geográfica: La mayoría de los clubes se encuentran en las regiones del valle y del este, mientras que 3 equipos tienen su sede en la capital, Taskent;

Polo occidental: El club Khorezm Urgench representa a la región occidental del país en la competición;

Campeón vigente: El club Neftchi Fergana es el actual ganador del campeonato nacional.

Hegemonía en Asia y la nueva Liga de Campeones Élite

Los clubes uzbekos participan regularmente en las fases finales de las competiciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) como los equipos más fuertes de la región. En particular, el club Bunyodkor Taskent ha alcanzado las semifinales del torneo continental principal en dos ocasiones en su historia.

La temporada 2026/2027 marca una nueva etapa histórica para el fútbol uzbeko: