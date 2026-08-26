Astrónomos obtienen la imagen más reciente y detallada de la estrella Betelgeuse

Un grupo internacional de astrónomos ha obtenido las imágenes más detalladas de Betelgeuse, una de las supergigantes rojas más cercanas a la Tierra. Los misterios de este objeto celeste, aproximadamente 800 veces más grande que el Sol y que se espera explote como supernova al final de su evolución, son de gran importancia para la ciencia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de Ixbt.com, las observaciones se realizaron utilizando el radiointerferómetro ALMA. Con este instrumento masivo, los científicos descubrieron que la fotosfera submilimétrica de la estrella tiene una estructura irregular, casi «corrugada», y que presenta varias zonas rojizas además de una región brillante que ha persistido inesperadamente. Betelgeuse se encuentra a unos 600 años luz de la Tierra.

Características únicas de la atmósfera estelar

Las nuevas observaciones realizadas en 2023 mostraron que el radio de la fotosfera submilimétrica de Betelgeuse es aproximadamente 1,1–1,3 veces el radio de la estrella, con una temperatura media de unos 2300 K. Sin embargo, esta estructura no es esférica: las desviaciones del radio visible alcanzan aproximadamente el 6 %. Se observa una radiación más débil a una distancia de hasta 2,5 veces el radio de la estrella.

Los investigadores encontraron al menos dos zonas más calientes en las partes noreste y suroeste del disco estelar. La más brillante resultó ser unos 800 K más caliente que el gas circundante. Los expertos relacionan estas estructuras con potentes procesos de convección dentro de Betelgeuse. Enormes masas de gas caliente pueden elevarse desde el interior de la estrella y generar ondas de choque en las capas externas.

Estructuras a largo plazo y futuras observaciones

Al comparar los nuevos datos con las observaciones de 2015, se reveló una sorpresa importante. La zona brillante en la parte noreste del disco permaneció prácticamente en el mismo lugar y mantuvo el mismo nivel de intensidad. Esto indica que dicha estructura ha existido durante al menos siete años, lo cual es significativamente más largo de lo que predecían los modelos actuales para las grandes formaciones convectivas.

Se sabe que Betelgeuse atrajo la atención de los astrónomos hace unos años tras una caída repentina en su brillo denominada el «Gran Oscurecimiento». Aunque estos cambios visibles generaron especulaciones sobre una inminente explosión de supernova, los datos actuales no permiten predecir el momento exacto de tal evento. Los científicos planean continuar las observaciones con ALMA para determinar la estabilidad de las zonas calientes y su relación con la pérdida de masa.