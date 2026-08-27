Posibilidad de controlar un PC con Windows desde dispositivos Android

La aplicación Phone Link en Windows 11 permitirá próximamente a los usuarios apagar o reiniciar sus ordenadores de forma remota directamente desde su smartphone Android conectado. Se espera que esta función refuerce la interconectividad entre el smartphone y el PC, ofreciendo mayor comodidad en las tareas diarias. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, este software ya permite a los usuarios ver notificaciones, realizar llamadas y acceder a otras funciones útiles. Sin embargo, la nueva capacidad ampliará significativamente el control entre dispositivos, permitiendo al usuario gestionar su PC incluso cuando no está frente a él.

Análisis de código y nuevas funciones

Expertos de Windows Latest detectaron referencias a esta función al analizar el código de la aplicación Link to Windows, necesaria en los smartphones Android. Se sabe que esta nueva opción aún no está activa y se encuentra en una fase inicial de pruebas.

Dado que ya aparece en el código fuente, es evidente que los desarrolladores están trabajando activamente en su implementación. Por lo general, estos cambios suelen llegar a los usuarios para pruebas poco después de aparecer en la base de código.

Fecha de lanzamiento de la función

Por el momento, no hay información precisa sobre cuándo se lanzará oficialmente esta nueva función para el público general. No obstante, los expertos estiman que, al estar ya integrada en el código, el lanzamiento oficial no debería tardar mucho.

La expansión gradual de las capacidades de Phone Link demuestra el enfoque de Microsoft en la integración de plataformas móviles y de escritorio. Se espera que en el futuro se ofrezcan más herramientas de control remoto dentro de este ecosistema.