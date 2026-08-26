¿Será Kuleba el nuevo embajador de Ucrania en EE. UU.? ¡Se revela el plan inesperado de Kiev!

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¿Será Kuleba el nuevo embajador de Ucrania en EE. UU.? ¡Se revela el plan inesperado de Kiev!

El exministro de Asuntos Exteriores de Ucrania Dmytro Kuleba podría ser nombrado pronto como el nuevo embajador del país en Washington. Así lo informó el diario Kyiv Independent citando fuentes diplomáticas en Kiev.

Según se informa, las autoridades de Kiev están considerando activamente la candidatura del exjefe de la diplomacia, principalmente debido a su gran reputación y alto nivel de reconocimiento entre el público, la prensa y los círculos políticos estadounidenses. Sin embargo, aún queda por ver si el exministro aceptaría la propuesta en caso de que se le presente formalmente.

Un puesto vacante tras Stefanishina

El proceso de selección de un candidato para el puesto de embajador en Washington se enfrenta a una serie de complicaciones:

  • Dificultades tras la dimisión: Anteriormente, Olga Stefanishinatras dejar su cargo, se informó que la dirección de Kiev estaba teniendo dificultades para encontrar un sucesor adecuado para este puesto de alta responsabilidad;

  • Un desafío complejo: En un momento en que las relaciones con EE. UU. son estratégicamente importantes, se destaca que pocos se atreven a asumir una misión diplomática tan difícil e histórica.

«La posibilidad de negociaciones con Rusia terminó hace un mes»

En el contexto de los rumores sobre su nuevo cargo, Dmytro Kuleba «Novini Live» hizo una declaración importante sobre un posible diálogo de paz con Rusia en una entrevista con el canal:

«La posibilidad de llevar a cabo negociaciones constructivas con Rusia terminó hace apenas un mes. La parte estadounidense, al estar ocupada con sus procesos políticos internos electorales, perdió la oportunidad de ejercer la presión diplomática necesaria sobre Rusia y gestionar el proceso», señaló el exministro de Asuntos Exteriores.

Esta declaración de Kuleba plantea serias dudas sobre la actividad diplomática de EE. UU. en el escenario internacional y el destino futuro de las negociaciones en torno a Ucrania.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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