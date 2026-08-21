« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales

Una simple conversación entre Lionel Messi, uno de los futbolistas más famosos del mundo, y su hijo Mateo, de 11 años, ha despertado un gran interés en las redes sociales. La actitud de Messi respecto al dinero y los deseos de su hijo llamó especialmente la atención.

Según trascendió, Mateo le pidió a su padre que le comprara otra cosa. Entonces Messi le respondió en tono de broma:

«¡Te compré un hot dog, así que confórmate con eso. No tengo más dinero!». Se dice que este comentario de Messi demuestra que intenta comportarse con naturalidad con sus hijos en la vida cotidiana. Aunque es uno de los deportistas mejor pagados del mundo, mostró con humor que no tiene por qué cumplir de inmediato todos los deseos de sus hijos.

Los usuarios reaccionaron de distintas maneras a la conversación entre Messi y Mateo. Algunos valoraron positivamente que el futbolista no acostumbre a sus hijos al lujo, mientras que otros simplemente interpretaron la situación como una broma entre un padre y su hijo.

¿Cómo cree que deberían educar a sus hijos los padres famosos y adinerados? Escriba su opinión en los comentarios.