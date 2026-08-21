Una mujer de más de 2 metros establece un récord Guinness

·4·Mundo
Una mujer de más de 2 metros establece un récord Guinness

La turca Rumeysa Gelgi es conocida en todo el mundo por su estatura extraordinaria. Mide 215,16 centímetros y fue reconocida oficialmente el 23 de mayo de 2021 por Guinness World Records como la mujer viva más alta del mundo.

Rumeysa llama la atención por ser mucho más alta que las personas comunes. Su estatura supera en casi un metro la altura media de una persona.

Curiosamente, Rumeysa Gelgi no entró en el libro Guinness de los récords por un solo logro. También posee varios récords únicos.

En particular, Rumeysa es la mujer viva más alta del mundo, y también ha sido reconocida como poseedora de otros récords en distintos ámbitos.

A pesar de su apariencia inusual, se comunica activamente con el público y habla abiertamente sobre su experiencia. Para Rumeysa, el récord Guinness no es solo una cifra sorprendente, sino también una oportunidad para dar a conocer al mundo su singular forma de vida.

Hoy es considerada una de las personas con récords más famosas del mundo. Su estatura de 215,16 centímetros la ha convertido en una de las poseedoras de récords más extraordinarias de la historia de Guinness.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos respondenHoy, 09:41El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundialEl indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundialHoy, 09:33Una mujer con 38 dientes bate el récord GuinnessUna mujer con 38 dientes bate el récord GuinnessHoy, 09:28La Unión Europea no concedió 220 millones de euros a los agricultores ucranianosLa Unión Europea no concedió 220 millones de euros a los agricultores ucranianosHoy, 08:21Vance: el arma más poderosa de Estados Unidos contra Irán es la presión económicaVance: el arma más poderosa de Estados Unidos contra Irán es la presión económicaHoy, 08:14Un millonario estadounidense muere en un accidente de helicóptero en KeniaUn millonario estadounidense muere en un accidente de helicóptero en KeniaHoy, 08:07
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones