Una mujer de más de 2 metros establece un récord Guinness

La turca Rumeysa Gelgi es conocida en todo el mundo por su estatura extraordinaria. Mide 215,16 centímetros y fue reconocida oficialmente el 23 de mayo de 2021 por Guinness World Records como la mujer viva más alta del mundo.

Rumeysa llama la atención por ser mucho más alta que las personas comunes. Su estatura supera en casi un metro la altura media de una persona.

Curiosamente, Rumeysa Gelgi no entró en el libro Guinness de los récords por un solo logro. También posee varios récords únicos.

En particular, Rumeysa es la mujer viva más alta del mundo, y también ha sido reconocida como poseedora de otros récords en distintos ámbitos.

A pesar de su apariencia inusual, se comunica activamente con el público y habla abiertamente sobre su experiencia. Para Rumeysa, el récord Guinness no es solo una cifra sorprendente, sino también una oportunidad para dar a conocer al mundo su singular forma de vida.

Hoy es considerada una de las personas con récords más famosas del mundo. Su estatura de 215,16 centímetros la ha convertido en una de las poseedoras de récords más extraordinarias de la historia de Guinness.