Inundaciones devastadoras en Nepal y Tíbet dejan a cientos de turistas desaparecidos

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Inundaciones devastadoras en Nepal y Tíbet dejan a cientos de turistas desaparecidos

Una verdadera tragedia ocurrió tras unas inundaciones repentinas en la frontera entre Nepal y Tíbet. En cuestión de minutos, corrientes de lodo, piedras y agua destruyeron carreteras, puentes y edificios, dejando el destino de cientos de personas en la incertidumbre.

La tragedia tuvo lugar en la región de Rasuwa, en Nepal, en la frontera con China. La fuerte corriente de agua inundó las áreas circundantes al río Bhote-Koshi, causando graves daños a zonas residenciales e infraestructuras críticas.

La situación cambió en cuestión de minutos

Según los informes iniciales, el desastre natural comenzó alrededor de las 8:40 a.m., hora local. El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, informó al parlamento que se registró un terremoto en la zona a las 8:37 a.m. antes del incidente, lo que podría haber provocado un deslizamiento de tierra o una avalancha.

Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada definitivamente. Análisis posteriores han puesto en duda la información inicial de que el terremoto causó las inundaciones. Por ello, los expertos siguen investigando la causa exacta del desastre.

384 turistas desaparecidos

El aspecto más preocupante de la tragedia es el número de personas desaparecidas. Según datos preliminares de la Junta de Turismo de Nepal, se ha perdido el contacto con 384 viajeros. Entre ellos hay 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepalíes. Las autoridades están intentando localizar a estas personas y verificar su estado de seguridad.

Entre los desaparecidos se encuentran ciudadanos de India, Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, Malasia, Sudáfrica, Australia y otros países.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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