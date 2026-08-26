Una mujer pierde 20 kg tras 15 días solo bebiendo agua, pero contrae una enfermedad grave

En la provincia china de Henan, una mujer de 31 años recurrió a una dieta extrema para perder peso rápidamente. Durante 15 días no ingirió alimentos, solo bebió agua. Como resultado, perdió casi 20 kilogramos en poco tiempo.

Sin embargo, la drástica reducción de peso le pasó factura a su salud. Poco después, comenzó a tener dificultades para caminar, problemas de equilibrio y fallos en la memoria.

Tras examinarla, los médicos le diagnosticaron encefalopatía de Wernicke una enfermedad neurológica grave. Los especialistas vincularon este estado a una deficiencia de vitamina B1 (tiamina) y a una desnutrición severa.

Lo más preocupante es que el neurólogo Sun Guifan señaló que su forma de caminar cambió de manera inusual, asemejándose a la de un pingüino. El médico advirtió que sus problemas de movilidad podrían no desaparecer por completo.

Se supo que la mujer seguía una práctica conocida como «bigu» una de las antiguas tradiciones taoístas. Esta práctica implica restringir drásticamente la comida o abstenerse por completo durante un tiempo. No obstante, los médicos enfatizan que el ayuno prolongado priva al cuerpo de nutrientes esenciales y puede causar complicaciones graves.

Los expertos advierten que dejar de comer para perder peso rápidamente puede ser peligroso. Es vital buscar atención médica inmediata si aparecen problemas de memoria, pérdida de equilibrio o anomalías en los movimientos oculares.