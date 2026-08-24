Un adolescente de 16 años vive en un estanque desde hace cinco años

La inusual situación de Iqbal Shaikh, un adolescente de 16 años que vive en el distrito de Murshidabad, Bengala Occidental, India, está siendo ampliamente discutida en las redes sociales. Se informa que el joven, residente de la ciudad de Beldanga, ha pasado la mayor parte de su tiempo en estanques durante los últimos cinco años.

Iqbal afirma que, al salir del agua, siente una intensa sensación de ardor y quemazón en el cuerpo. Esta molestia se alivia ligeramente cuando se sumerge en agua fresca. Por ello, a veces ha pasado varios días, e incluso cerca de una semana, dentro del agua.

Su familia lo ha llevado a varios hospitales y curanderos tradicionales, pero no se ha establecido un diagnóstico preciso. Se dice que permanecer tanto tiempo en el agua también está afectando negativamente su salud.

Tras la difusión de videos sobre Iqbal en las redes sociales, su situación indio llamó la atención del empresario Anant Ambani. Él organizó el traslado del adolescente a Mumbai para someterlo a un examen médico especializado. Iqbal se encuentra actualmente bajo supervisión de especialistas en un hospital de Mumbai.

Algunos médicos suponen que Iqbal podría padecer una enfermedad rara llamada eritromelalgia En este estado, se pueden observar ardor intenso, calor y enrojecimiento en la piel. Los síntomas pueden empeorar cuando la temperatura corporal aumenta, mientras que el enfriamiento puede proporcionar un alivio temporal. Sin embargo, aún no se ha confirmado oficialmente que Iqbal padezca exactamente este diagnóstico.

Actualmente, los médicos en Mumbai están realizando exámenes detallados para identificar los factores que causan su condición y tomando medidas para reducir los síntomas dolorosos.