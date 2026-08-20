Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial

En la Conferencia Mundial de Robótica que se celebra en Pekín se presentó un singular robot biónico humanoide que atrajo la atención de especialistas y visitantes. Más de 300 empresas de todo el mundo muestran allí más de 2 000 desarrollos avanzados, pero un dispositivo mecánico de estilo ciberpunk, vestido con un traje tradicional, destaca claramente entre ellos. Al respecto, Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, este robot combina la estética oriental tradicional con los últimos avances de la robótica. En la parte visible de su brazo hay una estructura mecánica articulada cuyos elementos fríos y rígidos contrastan marcadamente con las prendas tradicionales y suaves, creando una imagen ciberpunk china muy particular.

Rostro biónico y expresiones naturales

Los invitados al evento prestaron especial atención al rostro del robot. Según los especialistas, puede reproducir con gran precisión distintos gestos faciales sutiles. Además, los guiños, parpadeos y cambios de expresión resultan muy fluidos y naturales, lo que reduce considerablemente la diferencia entre el ser humano y la máquina.

Uno de los principales logros técnicos de este dispositivo es su piel biónica especial, situada en el rostro. Mientras que los tipos de piel artificial creados anteriormente tendían a desgastarse y dañarse con rapidez, el nuevo material ha conseguido resolver este problema.

Resistencia y larga vida útil

El material de piel biónica presentado ofrece una gran resistencia al desgaste y a los arañazos. Según la fuente, este innovador revestimiento puede proporcionar una vida útil de hasta siete años.

Soluciones de este tipo permiten prolongar considerablemente el periodo de uso general de los robots biónicos. Los especialistas prevén que estas tecnologías se emplearán ampliamente en el futuro en los servicios, la educación y el entretenimiento.

Este desarrollo, presentado en la exposición de Pekín, demuestra que la robótica no se limita al parecido externo, sino que también representa un paso importante gracias a la combinación de la ciencia de materiales y el software.