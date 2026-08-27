La linterna de los Google Pixel 11 Pro se debilita por una nueva función

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La linterna de los Google Pixel 11 Pro se debilita por una nueva función

Los propietarios de los nuevos smartphones Google Pixel 11 Pro han encontrado un fallo técnico inesperado. Según los expertos de 9to5google, debido al nuevo elemento de iluminación HiLight en el panel trasero, la linterna y el flash del smartphone resultaron ser significativamente más débiles en comparación con los modelos de la generación anterior. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Es sabido que en los gadgets insignia modernos, los elementos adicionales de iluminación y diseño juegan un papel importante. Google también había introducido la función HiLight en sus nuevos dispositivos. Sin embargo, las pruebas actuales muestran que esta innovación causa algunas molestias en el uso práctico.

El impacto de la función HiLight

Los investigadores señalan que la potencia de la linterna de los nuevos modelos es mucho menor que la de los buques insignia anteriores. En particular, al comparar con algunos smartphones de la competencia, la diferencia es enorme. Esta diferencia puede no ser muy notable en las fotos, pero en la vida real, a medida que aumenta la distancia al objeto, la falta de brillo se hace evidente.

Los expertos explican que esta situación se debe a una solución de diseño. Para implementar la función HiLight, el vidrio especial que cubre el LED actúa en realidad como un difusor de luz. Como resultado, el flujo luminoso no se concentra, se dispersa y la potencia de iluminación disminuye.

De hecho, para evitar este problema, los ingenieros deberían haber previsto un LED totalmente independiente para el elemento HiLight. En la situación actual, el intento de un solo elemento de cumplir dos funciones parece haber limitado sus capacidades principales.

Dificultades en la vida cotidiana

Para muchos usuarios en la era de las cámaras modernas, el uso del flash puede haberse convertido en un asunto secundario. Muchas fotos salen bien sin iluminación adicional gracias a la AI.

Sin embargo, una simple linterna sigue siendo una función necesaria que suele ser útil en el día a día. No hay duda de que la debilidad de la linterna al buscar objetos en una habitación oscura o al caminar de noche causa molestias a los usuarios.

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Abror Shuhratov
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