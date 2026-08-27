No es la hembra, sino el caballito de mar macho quien da a luz: un secreto sorprendente de la naturaleza

La naturaleza está llena de fenómenos que asombran al ser humano. Uno de ellos es que en los caballitos de mar, no es la hembra, sino el macho quien lleva y da a luz a las crías.

A simple vista, esto puede parecer increíble. Sin embargo, el proceso de reproducción de los caballitos de mar es completamente diferente al de otros seres vivos.

El macho recibe los huevos

Durante el proceso de reproducción, la hembra transfiere sus huevos a una bolsa de incubación especial situada en el abdomen del macho. A partir de ahí, la «responsabilidad» principal recae en él.

El macho mantiene los huevos en su bolsa especial durante un tiempo. Durante este periodo, los huevos se desarrollan y comienzan a convertirse en pequeños caballitos de mar.

Lo más interesante comienza después.

El caballito de mar macho «da a luz»

Una vez que las crías están completamente formadas, el macho las expulsa de su bolsa al medio exterior. Aunque este proceso no se parece al parto humano, desde un punto de vista biológico, es el macho quien cumple la función de traer las crías al mundo.

En algunas especies, pueden nacer cientos de pequeños caballitos de mar a la vez. Los recién nacidos comienzan a llevar una vida independiente de inmediato.