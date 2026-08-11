El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura

Ixbt.com informa .

Los axiones son partículas hipotéticas ultraligeras que apenas interactúan con la materia ordinaria y la atraviesan sin obstáculos. Si existen, podrían constituir aproximadamente el 85 % de la masa invisible del universo, imposible de detectar con instrumentos, pero que se manifiesta mediante la gravedad. Según la teoría, al atravesar la Tierra, los axiones deberían interactuar con el campo magnético global del planeta y generar ondas electromagnéticas de baja frecuencia.

Un nuevo método y un análisis riguroso

Según ixbt.com, en lugar de construir nuevos equipos costosos, los investigadores utilizaron los datos existentes del observatorio de Eskdalemuir, en el sur de Escocia. Este centro registró las oscilaciones del campo magnético a una frecuencia de 100 mediciones por segundo, desde septiembre de 2012 hasta noviembre de 2022. La enorme base de datos se dividió en 9909 fragmentos de ocho horas, en los que se buscaron picos estables de frecuencia constante, característicos de los axiones.

En la primera fase de selección se encontraron más de 800 candidatos. Después se comprobó su presencia no solo durante todo el periodo, sino también en cada observación, lo que redujo la cifra a 375. En la siguiente etapa se descartaron las frecuencias planas sospechosas generadas por los sistemas electrónicos, dejando 65 señales. Sin embargo, su autenticidad no puede confirmarse con datos de un único punto, ya que una señal así debe ser registrada simultáneamente por magnetómetros situados en distintas partes del planeta.

Resultados científicos y perspectivas

En las regiones donde no se encontraron señales fiables, los autores calcularon el límite superior de la intensidad de la interacción de los axiones con los fotones. Para una masa de aproximadamente 3×10^-14 electronvoltios, este valor resultó ser el resultado más restrictivo entre todas las mediciones directas de este intervalo. Es 100 veces más preciso que el resultado del experimento CAST europeo.

La principal ventaja de este enfoque es que no depende de complejas suposiciones sobre cúmulos de galaxias lejanos, sino únicamente de condiciones terrestres reproducibles. Las observaciones se ven reforzadas por el efecto de las resonancias de Schumann, oscilaciones electromagnéticas globales entre la superficie terrestre y la ionosfera. En la siguiente etapa, los científicos planean comprobar estos 65 candidatos con datos de otros observatorios de todo el mundo.