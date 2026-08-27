Apple bloquea la forma de instalar aplicaciones eliminadas en iPhone

Apple ha bloqueado un método popular para restaurar y transferir a dispositivos iPhone aplicaciones previamente eliminadas de la App Store. Esta restricción afecta seriamente el funcionamiento de iMazing y otras herramientas de terceros, causando dificultades para los usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Basándose en las quejas masivas de los usuarios del sitio « Kod.ru » y del foro 4PDA, los problemas comenzaron a observarse a partir del 20 de agosto de este año. Esta situación ha afectado no solo al software iMazing, sino también al funcionamiento de herramientas alternativas similares como ipa_downloader y 3uTools.

Razones técnicas y errores de servidor

Según explican los expertos, el fallo principal ocurre al intentar obtener el archivo de instalación en formato IPA de la aplicación desde la «Mediateca» personal del usuario. En este caso, los servidores de Apple devuelven un error HTTP 403, denegando la descarga de la aplicación.

Según la información, la empresa ha desactivado los antiguos tokens de autorización en los que se basaba este mecanismo y ha revocado los certificados correspondientes. Como resultado, el servidor rechaza directamente las solicitudes para obtener aplicaciones eliminadas de la tienda.

Dificultades que enfrentan los usuarios

Debido a la implementación de estas restricciones, ya no es posible restaurar aplicaciones bancarias y otros programas eliminados previamente mediante los métodos habituales. Además, el archivo IPA guardado anteriormente no siempre resuelve el problema.

Los expertos señalan que se requiere una firma digital válida para instalar aplicaciones en otro dispositivo iPhone. Una vez revocados los certificados correspondientes, el antiguo método de transferencia perdió su validez y en la práctica dejó de funcionar.