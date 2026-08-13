Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio

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Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio

La corporación estatal rusa Roskosmos presentó imágenes inéditas tomadas desde el espacio, en las que se aprecia claramente el eclipse solar del 12 de agosto. Según informó ixbt.com, este fenómeno astronómico se prolongó de las 18:34 a las 22:58, hora de Moscú, y los especialistas lograron registrarlo con éxito desde el espacio. Ixbt.com informa de ello.

Imágenes inéditas tomadas desde el espacio

La imagen, publicada en su canal oficial de Telegram, fue tomada desde una órbita situada a más de 35 000 kilómetros de la superficie terrestre. El satélite meteorológico Elektro-L, perteneciente a Roskosmos, fue la herramienta principal para obtener esta espectacular imagen. En ella se observa nuestro planeta cuando el disco lunar ocultó por completo el Sol.

Según los datos disponibles, la fase máxima de este eclipse alcanzó 1,019. Esto significa que el disco lunar cubrió por completo el Sol. Sin embargo, solo fue posible observar directamente este grandioso fenómeno natural en su totalidad desde las proximidades de Islandia y la costa oriental de la península de Taymyr, en Rusia.

Los especialistas señalaron que el punto máximo del eclipse tuvo lugar el 12 de agosto a las 20:46 y duró apenas 2 minutos y 18 segundos. Este fenómeno, que ocurrió en un breve intervalo, despertó un gran interés entre astrónomos y observadores de todo el mundo.

Diferencias regionales y retransmisión

La magnitud del fenómeno se observó de forma distinta según la región. En Moscú, por ejemplo, el disco solar solo quedó cubierto en un 1 %, mientras que en San Petersburgo la cifra alcanzó el 83 %. Los habitantes y visitantes de la capital del norte pudieron ser testigos de este fenómeno natural.

Para acercar este interesante fenómeno astronómico al público general, Roskosmos y Yandex Pogoda organizaron una retransmisión especial en directo. Para la emisión se eligió el mirador del Lakhta Center, el edificio más alto de Rusia y Europa.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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