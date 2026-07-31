Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo

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Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo

Tecno se prepara para abrir un nuevo capítulo en la historia de la telefonía móvil moderna. Se han filtrado las primeras imágenes de un nuevo smartphone conceptual que se rumorea cuenta con la primera pantalla totalmente sin marcos del mundo. Esta innovación podría cambiar por completo los enfoques de diseño y tecnología de pantallas en el mercado de dispositivos móviles. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el conocido insider Ice Universe ha publicado las primeras imágenes del nuevo dispositivo. Afirma que los ingenieros han logrado eliminar por completo el borde negro visible entre la pantalla y el cuerpo. Como resultado, se ha creado un efecto visual único con un límite de pantalla de cero milímetros.

El diseño del futuro y un nuevo enfoque de ingeniería

Mientras que la mayoría de los smartphones insignia modernos solo reducen gradualmente sus marcos, Tecno ofrece una construcción completamente diferente. En el concepto presentado, el límite entre la pantalla y el lateral del cuerpo es casi imperceptible. Alrededor de la pantalla solo se nota la parte central ligeramente abombada del cuerpo.

Esta solución no es simplemente una reducción del marco, sino el resultado de una investigación científico-técnica completamente nueva sobre la estructura de la pantalla. Se espera que esto ofrezca a los usuarios una experiencia de visualización de contenido completamente diferente y más inmersiva. Este diseño único del dispositivo podría inspirar a otros gigantes tecnológicos a realizar innovaciones similares en el futuro.

Fecha de presentación oficial y expectativas

Por ahora, el fabricante mantiene en secreto las características técnicas y los parámetros principales de este dispositivo único. Sin embargo, expertos y entusiastas ya están comparando este concepto con los futuros flagships de Apple, en particular los modelos iPhone 17 Pro, debatiéndolo calurosamente.

La presentación oficial del dispositivo tendrá lugar en uno de los próximos grandes eventos. ShowStoppers Está previsto que en el marco del evento especial en la feria IFA 2026, Tecno revele este desarrollo revolucionario al público en general. Se espera que ese día se proporcione información más completa sobre las capacidades del smartphone y su funcionamiento en la práctica.

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Abror Shuhratov
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