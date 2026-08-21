El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial

·3·Mundo
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial

Indio Lalit Patidar atrae la atención de muchas personas por su apariencia. El vello de su rostro es extremadamente denso y cubre más del 95 % de la superficie facial.

Según los datos disponibles, la densidad del vello en el rostro de Lalit Patidar alcanza hasta 201,72 pelos por centímetro cuadrado. Precisamente esta característica inusual lo llevó a entrar en el grupo de los plusmarquistas mundiales.

Aunque el aspecto de Lalit difiere radicalmente del de otras personas, se ha hecho famoso por esta característica y es reconocido como uno de los individuos más singulares del mundo.

Su fotografía y la información sobre su vida también despertaron un gran interés en las redes sociales y sorprendieron a muchas personas.

El récord de Lalit Patidar demuestra una vez más lo variadas que pueden ser las características inusuales del cuerpo humano. La excepcional densidad del vello de su rostro se considera uno de los datos más extraordinarios del mundo de los récords.

¿Cuál de estos récords humanos tan inusuales les parece más sorprendente?

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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