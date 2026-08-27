El Real Madrid logra una victoria contundente ante la Real Sociedad

En la última jornada de La Liga, el Real Madrid consolidó su posición en la tabla tras vencer 4-1 en casa a la Real Sociedad. Según informa Goal.com, el encuentro fue una noche de récords personales para el delantero local Kylian Mbappé, quien logró anotar un triplete. Así lo informa Goal.com informa .

Tras abrir el marcador al filo del descanso, Mbappé volvió a anotar dos veces en la segunda mitad. Con este hat-trick, su cifra total de participaciones directas en goles con el "club blanco" alcanzó las 101. El futbolista francés suma hasta ahora 89 goles y 12 asistencias con la camiseta del equipo.

La superioridad de Jude Bellingham en el mediocampo

Mientras Mbappé se centró en los goles, el centrocampista inglés Jude Bellingham se convirtió en el motor creativo en el centro del campo. Con un 95 % de precisión en sus pases, Bellingham completó 40 de sus 42 intentos. Realizó dos asistencias clave, preparando el camino para el segundo y tercer gol del equipo.

Bellingham controló el centro del campo hasta ser sustituido en el minuto 77. Con 11 participaciones directas en goles en sus últimos 10 partidos, el joven centrocampista demuestra una vez más lo importante que es para el equipo dirigido por el entrenador José Mourinho.

Vinícius Júnior y la tranquilidad del entrenador

Vinícius Júnior, autor del tercer gol, sentenció las esperanzas del rival al marcar desde corta distancia. El extremo brasileño, incansable por la banda izquierda, también asistió en el último gol de Mbappé. Al ser sustituido, Vinícius celebró la victoria con un abrazo afectuoso con el técnico José Mourinho.

Tras la ajustada victoria por 2-1 en la primera jornada, este triunfo contundente supone un gran alivio para el técnico portugués, que estaba bajo presión. Con este resultado, el Real Madrid se coloca líder en el inicio de temporada, sumando seis puntos en su casillero.

El Real Madrid se prepara ahora para recibir al Málaga. Según los expertos, el gran estado de forma de Kylian Mbappé y el liderazgo de Jude Bellingham suponen una seria amenaza para sus rivales, mientras el equipo busca prolongar su racha de victorias.