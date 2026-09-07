Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico

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Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico

Un pequeño asteroide de aproximadamente un metro de diámetro impactó contra la atmósfera terrestre. Según la información difundida por RBK, el suceso fue registrado sobre el océano Índico, en aguas cercanas a la isla de Bali, Indonesia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Basándose en los cálculos preliminares de Aleksandr Ivanov, director del Centro de Astronomía y Astronáutica de la rama de Krasnodar de la Sociedad Geográfica Rusa, la entrada del cuerpo celeste en la atmósfera terrestre debía ocurrir alrededor de las 21:08, hora de Tashkent. Según los cálculos, la zona de impacto se situó en una cuenca oceánica a unos 600 kilómetros al sur de Bali.

Por qué los cuerpos celestes pequeños no son peligrosos

El experto señala que los asteroides de este tamaño suelen desintegrarse casi por completo al atravesar las capas densas de la atmósfera. Debido a la presión atmosférica y la fricción, se queman y solo pequeños fragmentos de material meteórico pueden llegar a la superficie terrestre.

El científico destacó que este tipo de fenómenos no representan ningún peligro para la población. La razón principal es no solo el pequeño tamaño del objeto, sino también que la zona de caída se encuentra muy lejos de áreas terrestres densamente pobladas.

Seguridad espacial e importancia de las dimensiones

Según los expertos, para causar consecuencias significativamente graves, se requiere que el cuerpo celeste tenga un diámetro de al menos 5 a 10 metros o más. Sin embargo, el impacto final no depende solo del tamaño.

La probabilidad de consecuencias catastróficas depende directamente de la composición química del objeto, así como de su velocidad y ángulo de entrada en la atmósfera. Los cuerpos más pequeños suelen desintegrarse fácilmente antes de llegar a la superficie de la Tierra.

Cabe recordar que un fenómeno similar ya había sido observado anteriormente. En particular, en octubre de 2025 se registró un gran meteoro sobre el mar de Java, Indonesia; su trayectoria estuvo acompañada de un destello brillante y un fuerte estruendo, pero tampoco representó un peligro para la población local.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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