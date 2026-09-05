Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar

Se ha descubierto que un antiguo meteorito encontrado en la Antártida conserva rastros de un potente campo magnético que existió en las primeras etapas del sistema solar. Según ixbt.com, este hallazgo sugiere que el magnetismo pudo haber desempeñado un papel más importante de lo que se pensaba en el nacimiento del Sol y los planetas. Así lo informa Ixbt.com .

Se trata del meteorito DOM 08006, hallado en la Antártida en 2008. Es uno de los meteoritos más antiguos y menos alterados, y parte de sus materiales se ha conservado en su estado original desde la formación del sistema solar.

El secreto de las partículas antiguas

Los investigadores se centraron en inclusiones de calcio-aluminio que contienen minerales magnéticos como el hierro. Se formaron durante los primeros 200 000 años del sistema solar y se consideran uno de los materiales sólidos más antiguos del sistema. De hecho, estas partículas microscópicas registraron las condiciones existentes en el momento mismo del nacimiento del Sol.

Un equipo dirigido por el científico Kaue Borlina de la Universidad de Purdue estudió varias de estas inclusiones. Basándose en los restos, se determinó que la materia estuvo expuesta a un campo magnético aproximadamente 12 veces más fuerte que el campo magnético actual de la Tierra.

Magnetismo y gravedad

Hace 4 600 millones de años, el sistema solar estaba compuesto por una inmensa nube de gas y polvo, que se comprimió gradualmente bajo la influencia de la gravedad. Con el tiempo, se convirtió en un disco protoplanetario plano. El Sol se formó en su centro, y los planetas surgieron posteriormente a partir del material restante.

La gravedad se ha considerado tradicionalmente como el factor principal de este proceso. Sin embargo, nuevas investigaciones muestran que el campo magnético, generado por el movimiento de partículas cargadas en el plasma, pudo haber desempeñado un papel significativo.

Futuros modelos científicos

Este campo magnético pudo haber contribuido al aplanamiento de la nube inicial e influido en el movimiento de la materia dentro del disco protoplanetario, dirigiéndola hacia el Sol en formación. Anteriormente, un grupo de científicos había encontrado rastros de campos magnéticos en meteoritos que datan de unos 2 millones de años después del inicio de la formación del sistema solar.

Sin embargo, para aquel entonces, el Sol ya se había formado. El meteorito DOM 08006 permite una mirada mucho más profunda a los primeros cientos de miles de años de existencia de nuestro sistema planetario. Los datos obtenidos sugieren que la gravedad por sí sola podría no ser suficiente para explicar el nacimiento del Sol y los planetas.